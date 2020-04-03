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! vaka sayısında 'yı geçti! İşte son durum...

ile ilgili haberleri peş peşe geliyor. , vaka sayısında 'yı geride bıraktı. Gelen son bilgilere göre; İspanya'daki vaka sayısı 117 bin 710 oldu. Ülkedeki ölümlü vaka sayısı ise 10 bin 935 oldu. Dünya genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 30 bine dayandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 3.4.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 14:57 ABONE OL
Son dakika! İspanya corona virüsü vaka sayısında İtalya'yı geçti! İşte son durum...

Koronavirüs salgınının merkez üssü olarak gösterilen İtalya'da vaka sayısı hızla artıyor. Ancak İtalya'dan daha hızlı vaka artışının görüldüğü diğer ülke ise İspanya oldu. 11 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı son verilere göre İtalya'yı geride bıraktı. İspanya'da 117 bin 710 kişide koronavirüs tespit edilirken, İtalya'da bu rakam 115 bin 272 olarak görülüyor.

İSPANYA'DA KORKUNÇ BİLANÇO

İspanya'da son açıklanan rakamlara göre 10 bin 935 kişi hayatını kaybetti. Ülkede hergün bine yakın kişi hayatını kaybediyor. Toplu ölümlerin yaşandığı İspanya'da hayat tam anlamıyla durdu. Ancak vaka sayılarındaki artış hızı bir türlü yavaşlamıyor.

117 bin 710 kişinin virüse yakalandığı ülke, vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci sıraya yükseldi. İtalya ise İspanya'nın hemen ardında yer aldı.

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EN ÇOK İKİNCİ ÖLÜM DE İSPANYA'DA

Koronavirüs ile mücadelede sınıfta kalan Avrupa ülkelerinden olan İspanya ölümlü vaka sayısında ise İtalya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. İtalya' da 13 bin 915 kişi hayatını kaybederken, İspanya'da 10 bin 935 kişi öldü.

SAĞLIK, EKONOMİ, SPOR... HER ALANDA ÇÖKTÜLER!

İspanya, koronavirüs ile mücadelede Türkiye'nin uyarılarını dikkate almayarak geç kalan Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Ülke ekonomi, başta olmak üzere tüm alanlarda dibi gördü. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkeye Milli Savunma Bakanlığı, uçaklarla tıbbi malzeme göndermişti.

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Son dakika! İspanya corona virüsü vaka sayısında İtalya'yı geçti! İşte son durum...
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