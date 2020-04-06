Dünya basını son dakika olarak duyurdu: Corona virüsü 48 saat içinde yok ediyor! Ivermectin nedir?

Çin'in Wuhan şehrinde bir hayvan pazarından bulaşan corona virüs dünya genelinde 1 milyon 250 bin kişiye enfekte oldu! Hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Avrupa ülkelerindeki laboratuvarlarda aşı çalışmaları devam ediyor. Son dakika haberine göre Avustralya'da corona virüsü 48 saat içinde yok eden ilaç bulundu. Ivermectin isimli tabletin corona virüse karşı başarılı olduğu ifade edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Avustralyalı bilim insanları parazit öldürücü tablet Ivermectin'in laboratuvar ortamında Kovid-19 virüsünü 48 saat içerisinde öldürdüğünü açıkladı. Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi'nde görevli araştırma görevlilerinin laboratuvar ortamında yaptığı testlere göre bir doz Ivermectin, koronavirüsün hücreler içerisinde büyümesini engelliyor.