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Dünya basını olarak duyurdu: virüsü 48 saat içinde yok ediyor! ?

Dünya genelinde 70 bin insanın ölümüne neden olan virüsün ilacı bulundu mu? Avustralya'dan gelen gelişmesi sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yer aldı. Parazit öldürücü 'IVERMECTİN' isimli tabletin corona virüsü 45 saat içinde yok ettiğini ifade edildi. Deneyler laboratuvar ortamında yapıldı; peki , hangi hastalarıklarda kullanılıyor?

Giriş Tarihi: 6.4.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 12:05 ABONE OL
Dünya basını son dakika olarak duyurdu: Corona virüsü 48 saat içinde yok ediyor! Ivermectin nedir?

Çin'in Wuhan şehrinde bir hayvan pazarından bulaşan dünya genelinde 1 milyon 250 bin kişiye enfekte oldu! Hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Avrupa ülkelerindeki laboratuvarlarda aşı çalışmaları devam ediyor. haberine göre Avustralya'da virüsü 48 saat içinde yok eden ilaç bulundu. Ivermectin isimli tabletin corona virüse karşı başarılı olduğu ifade edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Avustralyalı bilim insanları parazit öldürücü tablet Ivermectin'in laboratuvar ortamında Kovid-19 virüsünü 48 saat içerisinde öldürdüğünü açıkladı. Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi'nde görevli araştırma görevlilerinin laboratuvar ortamında yaptığı testlere göre bir doz Ivermectin, koronavirüsün hücreler içerisinde büyümesini engelliyor.

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Dünya basını son dakika olarak duyurdu: Corona virüsü 48 saat içinde yok ediyor! Ivermectin nedir?
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