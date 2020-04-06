İspanya yangın yeri! Ama corona virüsü oraya giremedi...

Corona virüsü tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü şu ana kadar 70 bini aşkın insanın hayatına mal oldu. Virüs korkunç bir hızla yayılım gösterirken kısa sürede dünyanın neredeyse tüm üşkelerine yayıldı. Ancak en ağır bedeli İtalya ve İspanya önderliğinde Avrupa ödedi. İspanya kaosa teslim olan ülkeler arasında ön sıralarda yer alırken, ülkedeki bir köy dikkat çekiyor. Cebelitarık ve Sevilla arasında kalan Zahara de la Sierra köyünde hiç corona virüsü vakası görülmedi.

İSPANYA'DA KAOS, ZAHARA DE LA SİERRA'DA HUZUR

İspanya'da vaka sayısı süratle artarak 135 bine dayandı. Dünyanın en çok vaka görülen ülkeleri arasında ilk ikide yer alan İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artarak 13 bin 55'e çıktı.

Ülkede OHAL 26 Nisan'a kadar uzatılırken, hayat durmuş durumda. Ancak Sevilla yakınlarında bulunan Zahara de la Sierra'da huzur hakim. Kasabada şu ana kadar hiç vaka görülmedi.

İSPANYA'DA VİRÜSÜN GİREMEDİĞİ TEK YER

Tek katlı beyaz evleri, zeytin ağaçları ve bin 400 kişilik nüfusuyla Zahara de la Sierra kasabası, İspanya'da corona virüsünün giremediği tek yer.

Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan küçük Endülüs kasabası, Orta Çağ'dan kalma mekanlarıyla turistlerin de uğrak yeri.

Ancak corona virüsü salgının İspanya'da baş göstermesinden bu yana getirilen karantina uygulaması, kasabaya corona virüsünün girmesini engelledi.

TURİSTLERİN GİRİŞİ ENGELLENDİ

İspanya hükümeti 14 Mart'ta ülkeyi karantina altına alırken, temel ihtiyaçlar dışında vatandaşların evde kalmasını isteyen Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, kasabanın 5 girişinden 4'ünü kapatarak turistlerin kasabaya girişini engelledi. Belediye Başkan Galvan, "Güvenlik nedeniyle almaktan çekinmediğimiz bir karardı. Polis ve sivil muhafızların yardımıyla uyguladık" dedi.