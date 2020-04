İsveç’te koronaya yakalanan Türk: “İsveç'te virüse karşı hiç bir önlem yok. Ama hastaneye gitmek sanki yasak”

İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan ve 12 gündür evinde karantinada bulunan 60 yaşındaki Ali Arslanoğlu yaptığı açıklamada, hastalığın belirtilerinin başlamasının ardından acil servisi aradığını ve durumunu anlattığını söyledi. Arslanoğlu, "Adanalıyım, 30 yıldır İsveç'te yaşıyorum ve burada halk otobüsü şoförüyüm. Belki oradan hastalığı kapmış olabilirim. Hastalık belirtileri başladığında acil servisi aradım, şikayetlerimi dinlediler ve bende korona virüs bulunduğunu, kendimi evde karantinaya almam gerektiğini söylediler" dedi.

Ağrılarının dayanılmaz dereceye ulaştığını kaydeden Arslanoğlu, "Yaklaşık 15 dakika dayanılması imkansız bir üşüme, sonra ateş ve terleme geliyor. Biraz uyuyorum. Uyanınca bütün kaslarımın dayanılmaz derecede ağrıyor. Tam 12 gündür bu durumdayım" diye konuştu.



İSVEÇ'TE ÖNLEM YOK



İsveç'te sokağa çıkmanın yasak olmadığını vurgulayan Arslanoğlu, "İsveç'te virüse karşı hiç bir önlem yok, her şey serbest. Halk sokakta, ama hastaneye gitmek ve acil servise başvurmak sanki yasak. Perişan bir şekilde evde yatıyorum, hastaneye beni almıyorlar" dedi. Arslanoğlu, "Dünyanın en zengin ülkesi İsveç'te durum buyken, benim durumumdaki bir insan Türkiye'de hemen her hastanede tedavi görüyor evde kaderine bırakılmıyor. Buna rağmen, Türkiye aleyhine hala algı operasyonları yapıldığını haberlerde izliyorum" ifadelerini kullandı.

Tek korkusunun hastalığı çocuklarına bulaştırmak olduğunu kaydeden Arslanoğlu, "Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine imanım tam. Bu yüzden ölümden korkum yok. Tek korkum, virüsü çocuklarımın kapması. Bu nedenle evde her türlü önlemi alarak 12 gündür karantinada yaşıyorum" şeklinde konuştu.