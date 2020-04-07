Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı yükseliyor

Ülke genelinde daha önce 299 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 423'e çıktığını belirten Mayar, şu ana kadar 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 Kovid-19 hastasının da iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Mayar, Afganistan vatandaşlarının İran'dan dönüşlerinin devam etmesinin Kovid-19'un yayılmasına neden olduğunu vurguladı.

Halkın sokağa çıkma yasağına uymadığını belirten Mayar, bu nedenle salgının her yere yayıldığını ifade etti.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramı'nın yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük mesai süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.