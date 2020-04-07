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Son dakika: 'de ölümü yaşanmayan ilk 24 saat!

Son dakika haberine göre vakalarının ilk görüldüğü ülke olan 'den sevindiren bir haber geldi. Çin'de bugün ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.4.2020 06:55 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 07:53 ABONE OL
Son dakika: Çin'de Koronavirüs ölümü yaşanmayan ilk 24 saat!

Koronavirüsün adını ilk kez duyduğumuz ülke olan Çin'den son dönemde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.

89 KİŞİ TEDAVİ EDİLDİ

Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.

Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.

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Son dakika: Çin'de Koronavirüs ölümü yaşanmayan ilk 24 saat!
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