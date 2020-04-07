Son dakika: Çin'de Koronavirüs ölümü yaşanmayan ilk 24 saat!

Koronavirüsün adını ilk kez duyduğumuz ülke olan Çin'den son dönemde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.

89 KİŞİ TEDAVİ EDİLDİ

Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.

Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.