Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri New York borsası düşüşle kapandı

borsası düşüşle kapandı

borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, endeksi 34,4 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,15 azalışla 22.645,56 puana geriledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 7.4.2020 23:37 ABONE OL
New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 kayıpla 2.656,63 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,33 azalışla 7.887,26 puana düştü.

Güne yükselişle başlayan endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ile petrol fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

ABD'de salgının en fazla etkili olduğu New York'ta 731 kişinin hayatını kaybettiği bugün "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 23.30 itibarıyla yüzde 2,9 azalışla 32,09 dolara düşerken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 8 azalarak 23,99 dolara geriledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
New York borsası düşüşle kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA