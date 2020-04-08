ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek

Bakan Pompeo, Esed rejiminin 24-27 Mart 2017'de Suriye'nin Hama bölgesinde sarin ve klor gazı kullandığı teyit edilen KSYÖ raporuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

ABD olarak söz konusu rapora katıldıklarını vurgulayan Pompeo, Esed rejiminin 9 yıldır kendi vatandaşlarını öldürdüğünü ve bu süreçte işlenen bazı suçların insanlık ve savaş suçuna girdiğini kaydetti.

Pompeo ayrıca, rejimin 2013 yılında Kimyasal Silahlar Sözleşmesine katılmasına rağmen, iktidardaki gücünü korumak maksadıyla o zamandan bugüne dek kimyasal silah saldırılarına devam ettiğine dikkati çekerek, KSYÖ'nün son raporunun konuya dair elde edilen en kapsamlı delil teşkil ettiğini vurguladı.

Esed rejiminin elinde kimyasal silah yapımında kullanılan sarin ve klor gazı başta olmak üzere hala çeşitli kimyasal ürünlerin bulunduğunu kaydeden Pompeo, "ABD, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) tarafından bildirilen Suriye'de kimyasal silah kullanımını kınamakta ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kimyasal silahların tüm gelişimini, depolanmasını ve kullanımını derhal durdurmasını talep etmektedir." ifadesini kullandı.

Pompeo, KSYÖ'yü raporundan dolayı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Suriye'deki araştırmalarının tarafsız ve profesyonel olduğunu bir kez daha ortaya koyan KSYÖ'nün çabalarını ve uzman çalışmalarını takdirle karşılamaktadır. Rusya ve İran gibi rejim destekçilerinin gerçekleri saklamak adına yaptığı hiçbir dezenformasyon, Esed'in kullanılan çok sayıda kimyasal silah saldırısından sorumlu olduğu gerçeğini gizleyemez. Bu konuda diğer ülkelere de Suriye rejiminin hesap vermesi için verdiğimiz çabalara katılmaya ve kimyasal silah kullanımına karşı uluslararası normları desteklemeye çağırıyoruz."

KSYÖ RAPORU

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), dün Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

KSYÖ'nün yayımladığı raporda, rejim güçlerinin, 24-27 Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığı belirtildi.

Raporda, 24 Mart'ta Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat Hava Üssünden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğu vurgulandı.

Bir gün sonra da Esed rejime ait helikopterin Latamne'deki hastaneyi hedef aldığı belirtilen raporda, bu saldırıda ise biri doktor en az 32 kişinin etkilendiği ve 3 kişinin öldüğü ifade edildi.

KSYÖ tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi'nin, Suriye'de ilk defa bir saldırıda suçluyu işaret ettiği kaydedilen raporda, bu tespitin Esed rejimine yönelik yeni hesap verme çağrılarına yol açabilceğine işaret edildi.