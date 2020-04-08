Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Brezilya'da son 24 saatte coronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

'da son 24 saatte coronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

can almaya devam ediyor. Toplam vaka sayısı 1.5 milyon üzerine çıkmış durumda. Gelen bilgilere göre  ülkesi 'da yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.4.2020 00:48 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 00:49 ABONE OL
Brezilya'da son 24 saatte coronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 800'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 2 bin 210 artarak 15 bin 927'ye yükseldi.

Bakanlık, dün 667 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son coronavirüs vaka sayısını açıkladı SON DAKİKA: SÜPER AY, TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YERİNDEN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilya'da son 24 saatte coronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA