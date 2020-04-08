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Coronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson iyileşiyor

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaptıktan sonra durumu kötüleştiği için yoğun bakıma alınan 'ın iyileşmekte olduğu ve yatakta oturabildiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.4.2020 20:45 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 20:51 ABONE OL
Coronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson iyileşiyor

Başbakan Yardımcısı Rishi Sunak, salgınla ilgili günlük basın toplantısında Johnson'ın durumuna ilişkin bilgi verdi.

Johnson'ın halen yoğun bakımda olduğunu ancak durumunun iyileşme gösterdiğini söyleyen Sunak, "Ayrıca size yatakta oturduğunu ve klinik ekibiyle olumlu bir iletişim kurduğunu da söyleyebilirim." dedi.

Sunak, Başbakan'ın durumunun, bu hastalığın ayrım yapmadığını herkese hatırlattığını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97'e çıkarken, Başbakan Yardımcısı Sunak, yardım kuruluşları için 750 milyon sterlinlik bir destek paketi açıkladı.

Sunak, böyle bir dönemde yardım kuruluşlarının kapanmasının önlenmesi gerektiğini ifade etti.

DURUMU 10 GÜNDE KÖTÜLEŞTİ

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Ancak geçen sürede durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

Durumu hastanede daha da kötüleşen Johnson, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Başbakan'ın solunum cihazına bağlanmadığı ancak oksijen tedavisi uygulandığı ve ikinci gününde tedaviye cevap verdiği açıklanmıştı.

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Coronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson iyileşiyor
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