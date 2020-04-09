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Koronavirüse yenilen 'den yardım istedi

Dünyada vaka ve ölüm oranında koronavirüsün salgınının merkezi haline gelen , 'den yardım istedi. Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla 'dan temizlik ürünleri konusunda takas teklifinde bulunan ABD ürün listesi gönderdi.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 09:35 ABONE OL
Koronavirüse yenilen ABD Türkiye'den yardım istedi

Koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar yardım isteyen 93 ülkenin 32'sine karşılık veren Türkiye, yeni talepleri de almaya devam ediyor.

Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen ABD de büyükelçilik aracılığıyla ürün talep listesi gönderdi.

Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü'nün haberine göre, ABD'nin teklifinde sağlık malzemelerinin takas yöntemiyle tedarik edilebileceği de vurgulanirken listede ceset torbasından sabuna kadar pek çok ürün yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ticaret Bakanlıklarına ulaşan ABD'nin listesinde şu ürünler var: "Yatak, N95 maske, eldiven, gözlük, ventilatör, mobil röntgen sistemi, antibiyotik, morfin, antiviral aşılar, alkol bazlı el ovma dezenfektanı, cerrahi sabun, klorid, ceset torbası, dezenfektan, ev izolasyonu için kitler, medikal tüpler, ölçülü solunum cihazı, oksijen yüz maskesi, tibbi gaz, burun kanülü, laringoskop seti, galoş, tıbbi önlük ve örtü, cerrahi maske, anestezi makinesi, numune taşıma çantaları ve taşınabilir nabız ölçme makinesi."

"TAKAS YAPABİLİRİZ" TEKLİFİ

Salgınla mücadele kapsamında, mümkün olması halinde Türkiye'de kapasite fazlası bulunabilecek malzemelerin ABD tarafından satın alınabileceği belirtilirken, takas yönteminin de uygulanabileceği kaydedildi.

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Koronavirüse yenilen ABD Türkiye'den yardım istedi
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