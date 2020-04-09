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'ya ait mektup satışa çıkarıldı! Prenses Diana'nın el yazısıyla yazdığı mektup...

, ölümünden yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre Prenses Diana'nın ile yazdığı bir mektup satışa çıkarıldı. İngiliz Kraliyet Ailesi’nden, ve ’nin annesi Prenses Diana’nın yazdığı ve William ile Harry’nin imzasının bulunduğu mektup açık artırma ile alıcısını bekliyor. Prenses Diana'nın el yazısının bulunduğu mektubun içeriği ise...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.4.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 17:55 ABONE OL
Prenses Diana'ya ait mektup satışa çıkarıldı! Prenses Diana'nın el yazısıyla yazdığı mektup...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden, ve 'nin annesi 'nın yazdığı ve William ile Harry'nin imzasının bulunduğu mektup 16 bin sterlin karşılığında satışa çıktı.

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Prenses Diana'ya ait mektup satışa çıkarıldı! Prenses Diana'nın el yazısıyla yazdığı mektup...
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