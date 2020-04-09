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Prenses Diana'ya ait mektup satışa çıkarıldı! Prenses Diana'nın el yazısıyla yazdığı mektup...
Prenses Diana, ölümünden yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre Prenses Diana'nın el yazısı ile yazdığı bir mektup satışa çıkarıldı. İngiliz Kraliyet Ailesi’nden, Prens William ve Prens Harry’nin annesi Prenses Diana’nın yazdığı ve William ile Harry’nin imzasının bulunduğu mektup açık artırma ile alıcısını bekliyor. Prenses Diana'nın el yazısının bulunduğu mektubun içeriği ise...