Türkiye'den İrlanda'ya yardım eli! 173 yıl sonra bir kez daha...

1845-1850 yılları arasında Avrupa'da yaşanan kıtlıktan etkilenen ülkelerden biri olan İrlanda'ya Abdülmecit Han gıda, İlaç ve tohum dolu 5 yelkenli göndererek İrlanda halkına yardımda bulunmuştu. İrlanda halkı Osmanlı'nın bu yardımlarını hiç unutmayarak Ay-yıldız'ı bölgenin sembolü haline getirdiler. 150 yıl sonra yeniden İrlanda'ya Türklerden yardım eli uzandı. Türkiye coronavirüs ile mücadele kapsamında İrlanda'ya yardım gönderdi.

OSMANLI'NIN İRLANDA'YA UZANAN ŞEFKAT ELİ

19. yüzyılda Büyük Kıtlık veya Patates Kıtlığı olarak bilinen 7 yıl süren açlık, o dönem İngiliz yönetimi altında olan İrlanda'da bir milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtı ve halkın belleğinde derin izler bıraktı. Kıtlığın en şiddetli yılı, mahsulde herhangi bir iyileşme görülmeyen 1847 oldu. Tarihe "Kara 47" olarak geçen o yıl yardım umulmadık ve uzak bir yerden, Osmanlı'dan geldi. Binlerce kilometre uzaklıktaki İstanbul'da Sultan Abdülmecid, İrlanda'dan gelen diş hekiminin anlatımıyla durumdan haberdar oldu. Yardım için 10 bin sterlin hazırlayan Sultan, Kraliçe Victoria'nın 2 bin sterlin göndermesinden dolayı miktarı bin sterline düşürmek zorunda kaldı.

GİZLİ GÖNDERİLDİ

Bunun yeterli olmadığını bilen Sultan, daha fazla yardım için çare aradı. Üç gemi hazırlatan Sultan, gemileri İngilizlerin kontrolündeki Dublin ve Cork limanlarına değil Drogheda limanına gönderdi. Aradan geçen 173 yıla rağmen İrlandalılar tarafından hatırlanmaya devam Osmanlı İmparatorluğu'nun cömertliği, bazı anıt ve görsellerle ölümsüzleştirildi.

FUTBOL TAKIMININ SEMBOLÜNDE AY-YILDIZ

İrlanda'ya Osmanlı'nın yardımının ardından şehrin ve ülkenin ünlü futbol klübü Drogheda United'ın simgesinde Ay-yıldız kullanılmış.