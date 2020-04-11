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'te Müslüman kadına şiddet tepkilere neden oldu

Sosyal medyada yayılan bir video büyük tepkiye neden oldu. 'in Akershus kenti yakınlarındaki Barum ilçesinde Norveçli bir kişinin tartıştığı bir kadını iteleyerek yere fırlatması gündem oldu. Norveç polisi olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 17:50 ABONE OL
Norveç'te Müslüman kadına şiddet tepkilere neden oldu

Norveç'te yaşayan Müslüman aktivist Muhammed Qasim Ali, şiddet görüntülerinin bulunduğu videoyu Facebook hesabından yayımlayarak, yolda paten kayarken dikkatli gitmeyen bir kişiyi uyaran müslüman bir kadının, çocuklarının önünde aşağılandığını ve şiddete maruz kaldığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA HEMEN YAYILDI

Görüntü tıklama ve yorum rekoru kırdı. Birçok kişi olayın ırkçılık sayılması gerektiği yönünde yorumda bulunurken, birçok kişi de çocuklarının yanında kadına bu şekilde davranılmasının çirkin olduğunu ifade etti.

Norveç'in Budstikka gazetesi ise, şiddete maruz kalan kadın ile gerçekleştiren kişinin 40 yaşlarında olduğunu ve polisin her ikisinin de ifadesini alarak olay hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

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Norveç'te Müslüman kadına şiddet tepkilere neden oldu
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