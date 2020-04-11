Norveç'te Müslüman kadına şiddet tepkilere neden oldu

Norveç'te yaşayan Müslüman aktivist Muhammed Qasim Ali, şiddet görüntülerinin bulunduğu videoyu Facebook hesabından yayımlayarak, yolda paten kayarken dikkatli gitmeyen bir kişiyi uyaran müslüman bir kadının, çocuklarının önünde aşağılandığını ve şiddete maruz kaldığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA HEMEN YAYILDI



Görüntü tıklama ve yorum rekoru kırdı. Birçok kişi olayın ırkçılık sayılması gerektiği yönünde yorumda bulunurken, birçok kişi de çocuklarının yanında kadına bu şekilde davranılmasının çirkin olduğunu ifade etti.

Norveç'in Budstikka gazetesi ise, şiddete maruz kalan kadın ile gerçekleştiren kişinin 40 yaşlarında olduğunu ve polisin her ikisinin de ifadesini alarak olay hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.