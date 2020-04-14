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haberler | belirtileri üzerinde yeni bulgular keşfedildi! Corona virüsü belirtilerinde dikkat çeken detay!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını üzerinde araştırmalar sürerken belirtileri ile ilgili gelen haber salgınla ilgili olarak yeni bulgular ortaya koydu. 'de yapılan en son araştırmada ilk olarak 'de görülen ve insan vücudunda soğuk algınlığı, grip semptomları gösterdiği bilinen koronavirüsün kişilerde nörolojik bozukluklara da yol açabileceği iddiasını ortaya attı. Tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre Kovid-19 vakalarında konuşma ve koordinasyonlarında problem olduğunu ifade etti. Birçok ülkede bilim insanları tarafından çalışmar devam ederken tüm dünya salgına dair araştırmaları yakından takip ediyor. Uzmanlar her fırsatta vatandaşları ile ilgili bilinçlenme konusunda uyarıyor. İşte ABD tarafından yapılan araştırma sonucunda gelen corona virüsü belirtileri ile ilgili son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 14.4.2020 07:04 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 07:17 ABONE OL
Son dakika haberler | Corona virüsü belirtileri üzerinde yeni bulgular keşfedildi! Corona virüsü belirtilerinde dikkat çeken detay!

belirtileri üzerinde yapılan araştırmalar son hızla devam ederken öte yandan gelen haberine göre yeni semptomlar ortaya çıktı. 'de bir tıp dergisinde yayınlanan makaleye göre 'de ortaya çıkan bu salgında 214 vaka üzerinde yapılan araştırmalarda 46'sında nörolojik semptomlar bulunduğu ortaya çıktı. Bilim insanlarına göre Covid-19 virüsü kişilerde bilinç bulanıklığı ve kan dolaşımı bozukluğu gibi belirtilere yol açtığı iddia ediliyor. Ortaya atılan bu iddialar ile beraber gündeme gelen ile ilgili her geçen gün yeni bulgular ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte ABD'de yapılan son dakika araştırması ile ortaya çıkan yeni corona virüsü belirtileri detayları…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİNDE NÖROLOJİK BULGULARA RASTLANDI!

Corona virüsü belirtileri insan vücudunda; ateş, kuru öksürük, baş ağrısı, ishal gibi semptomlara yol açarken salgının izini sürmeye yönelik araştırmalarda 214 vaka üzerinde yapılan değerlendirmeler ile hastaların 46'sında nörolojik problemlerin de var olduğu bildirildi.

İşte yapılan araştırmanın detayları…

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Son dakika haberler | Corona virüsü belirtileri üzerinde yeni bulgular keşfedildi! Corona virüsü belirtilerinde dikkat çeken detay!
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