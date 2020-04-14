Son dakika haberler | Corona virüsü belirtileri üzerinde yeni bulgular keşfedildi! Corona virüsü belirtilerinde dikkat çeken detay!

Corona virüsü belirtileri üzerinde yapılan araştırmalar son hızla devam ederken öte yandan gelen son dakika haberine göre yeni semptomlar ortaya çıktı. ABD'de bir tıp dergisinde yayınlanan makaleye göre Çin'de ortaya çıkan bu salgında 214 vaka üzerinde yapılan araştırmalarda 46'sında nörolojik semptomlar bulunduğu ortaya çıktı. Bilim insanlarına göre Covid-19 virüsü kişilerde bilinç bulanıklığı ve kan dolaşımı bozukluğu gibi belirtilere yol açtığı iddia ediliyor. Ortaya atılan bu iddialar ile beraber gündeme gelen corona virüsü belirtileri ile ilgili her geçen gün yeni bulgular ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte ABD'de yapılan son dakika araştırması ile ortaya çıkan yeni corona virüsü belirtileri detayları…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİNDE NÖROLOJİK BULGULARA RASTLANDI!

Corona virüsü belirtileri insan vücudunda; ateş, kuru öksürük, baş ağrısı, ishal gibi semptomlara yol açarken salgının izini sürmeye yönelik araştırmalarda 214 vaka üzerinde yapılan değerlendirmeler ile hastaların 46'sında nörolojik problemlerin de var olduğu bildirildi.

İşte yapılan araştırmanın detayları…