Son dakika: Almanya'dan corona virüs kararı! Kademeli olarak açılacak

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak

31 AĞUSTOS'A KADAR YASAK

Almanya'da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde büyük çaplı etkinlik düzenlemek 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

ALMANYA'DAKİ GÜNCEL DURUM

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 194'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 130 bin 72 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 172 kişi virüs nedeniyle öldü.

Almanya, 130 bin 72 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 194'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 172 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 218 kişide daha virüs tespit edildi





BELÇİKA, "KISMİ TECRİT" UYGULAMASINI 3 MAYIS'A UZATTI

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki "kısmi tecrit" uygulamasını 3 Mayıs'a kadar uzattı.

Başbakan Sophie Wilmes, 3 saatten fazla süren Kovid-19 odaklı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Wilmes, daha önce alınan ve 19 Nisan'da sona ereceği açıklanan kısmi tecrit kararının 3 Mayıs'a uzatıldığını, kurallara uymayanların cezalandırılmaya devam edileceğini bildirdi.

ÜLKEDE UYGULAMAYA KONULAN KISITLAYICI TEDBİRLER

Belçika'da acil durum için ya da iş, market, eczane, banka, postane ve akaryakıt istasyonuna gitmek için evden çıkılabiliyor, diğer çıkışlar ise yasaklandı. Marketler ve eczaneler dışındaki mağazalar ve pazar yerleri kapatıldı. Süpermarketlerde ise zorunlu mesafe kuralı korunurken, bir kişinin 30 dakikadan fazla içeride kalmasına izin verilmiyor.

İş yerleri, evden çalışma imkanı sağlıyor. Bunun mümkün olmadığı durumlar için çalışanlar arasına yeterli mesafe koyuluyor. Bunları yerine getiremeyen iş yerlerinin kapatılması tavsiye ediliyor, şartların karşılanmaması durumunda işletmelere ceza kesiliyor.

Kısıtlamalar, polis denetiminde yürütülürken toplantılara izin verilmiyor. Kişilerin, "1,5 metre uzak durma kuralına uyarak" aile bireyleriyle yürüyüşe çıkması ve spor yapmasına izin veriliyor. Eğitime ara verilen ve tüm kültürel ile spor etkinlikleri iptal edilen Belçika'da kafe, restoran ve eğlence yerleri de kapatılmıştı.

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