Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika haberi: Bilim insanları duyurdu! 6 yeni corona virüs türü keşfedildi

haberi: duyurdu! 6 yeni corona virüs türü keşfedildi

Dünya salgını ile topyekûn mücadelesine devam ederken, haberleri de gelmeye devam ediyor. Her geçen gün ölü ve vaka sayısının arttığı salgın ile ilgili çalışma yapan 6 yeni corona virüs türü keşfettiklerini duyurdu. Öte yandan virüsün Yeni tip corona virüsü COVID-19 ile aynı familyaya ait olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 15.4.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 15:06 ABONE OL
Son Dakika haberi: Bilim insanları duyurdu! 6 yeni corona virüs türü keşfedildi

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünya üzerinde etkisini gösteren yeni tip COVİD-19 ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 126 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgın, 2 milyona yakın kişide görüldü. salgının aşısı için çalışmalara devam ederken, 6 yeni corona virüs türü keşfettiklerini duyurdular. Bilim insanları yeni keşfedilen 6 corona virüs türünün COVID-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

6 YENİ CORONA VİRÜS TÜRÜ KEŞFEDİLDİ! BİLİM İNSANLARI DUYURDU

PREDICT Projesi kapsamında Myanmar'da yarasalar üzerine araştırmalar yapan bilim ekibi 6 yeni corona virüs türü keşfettiklerini açıkladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika haberi: Bilim insanları duyurdu! 6 yeni corona virüs türü keşfedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA