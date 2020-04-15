Son Dakika haberi: Bilim insanları duyurdu! 6 yeni corona virüs türü keşfedildi

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünya üzerinde etkisini gösteren yeni tip corona virüsü COVİD-19 ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 126 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgın, 2 milyona yakın kişide görüldü. Bilim insanları salgının aşısı için çalışmalara devam ederken, 6 yeni corona virüs türü keşfettiklerini duyurdular. Bilim insanları yeni keşfedilen 6 corona virüs türünün COVID-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

6 YENİ CORONA VİRÜS TÜRÜ KEŞFEDİLDİ! BİLİM İNSANLARI DUYURDU

PREDICT Projesi kapsamında Myanmar'da yarasalar üzerine araştırmalar yapan bilim ekibi 6 yeni corona virüs türü keşfettiklerini açıkladı.