SON DAKİKA! Trump ile muhabir arasında söz düellosu! Hakaretler yağdırdı: Yüz karasısın...

ABD Başkanı Donald Trump, coronavirüs ile mücadele kapsamında her gün basın toplantısı düzenliyor. Trump, toplantılarda eleştirilere yanıt verirken, köşeye sıkıştığında da gazetecilere sert şekilde yükleniyor. Pazartesi günkü toplantıda CBS muhabiri ile Trump arasında adeta bir söz düellosu yaşandı. Deneyimli gazeteci CBS muhabiri Reid, Trump'a, "Ama bunu hastaneleri hazırlamak, test yapmayı artırmak için kullanmadınız. Şu an yaklaşık 20 milyon insan işsiz. On binlerce Amerikalı öldü. Böyle benzeri görülmemiş bir krizde sizin atıp tutmanızın insanların kendilerini güvende hissetmesini sağlaması nasıl mümkün olabilir?" deyince ortalık karıştı. Muhabire oldukça ölenen Trump, "Öyle yüz karasısın ki, bunu söyleyiş tarzın öylesine yüz karası" yanıtını verdi.

KÖŞEYE SIKINŞINCA GAZETECİYE PATLADI

ABD Başkanı'nın 31 Ocak'ta halk sağlığı acil durumu, 2 Şubat'ta Çin'le seyahat yasağı, mart ortasında sosyal mesafe kuralları yürürlüğe koymasına atıfla, CBS muhabiri Reid, Trump'a seyahat yasaklarıyla zaman kazandığına dair savı hatırlatarak şöyle devam etti:

"Ama bunu hastaneleri hazırlamak, test yapmayı artırmak için kullanmadınız. Şu an yaklaşık 20 milyon insan işsiz. On binlerce Amerikalı öldü. Böyle benzeri görülmemiş bir krizde sizin atıp tutmanızın insanların kendilerini güvende hissetmesini sağlaması nasıl mümkün olabilir?"

