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'ın eski danışmanından ile ilgili dünyayı sarsan iddiası! Virüsü Bill Gates mi istedi?

! Bill Gates corona virüsü ile ilgili öngörüleri ve bundan sonraki sürece dair tahminleri ile dünya medyasının manşetlerinden düşmezken, Başkanı Donald 'ın eski danışmanından canlı yayında dünyayı derinden sarsacak bir iddia geldi. , Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in insanlara mikroçip takabilmek için korona virüs salgınını yaratmış olabileceğini belirtti, "Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.4.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 11:35 ABONE OL
Trump'ın eski danışmanından coronavirüs ile ilgili dünyayı sarsan son dakika iddiası! Virüsü Bill Gates mi istedi?

Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Stone, dünyayı sallayacak bir iddia ortaya attı. Coronavirüs ile ilgili öngörüleri ve geleceğe dair fikirleri ile sık sık dünya basınında yer alan Microsoft Şirketi sahibi Bill Gates bu kez suçlamaların tam odağında yer aldı. Stone katıldığı programda Gates'in insanlara mikroçip yerleştirmek için bu virüsü yaymaya çalışmış olabileceğini söyledi.

VİRÜSÜ BİLL GATES Mİ İSTEDİ?

Gates, virüse karşı aşı geliştirmeyle ilgili çalışmalara destek verdiğini açıklarken Trump'ın eski danışmanı Stone, katıldığı bir radyo programında Microsoft'un kurucusunu hedef aldı. "Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık. O ve diğer küreselciler, bunu aşıları zorunlu hale getirmek ve insanlara mikroçip takmak için kullanıyor" dedi.

Stone, Trump'un azil soruşturmasında kongreye yalan söylemek suçlamasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Trump'ın eski danışmanından coronavirüs ile ilgili dünyayı sarsan son dakika iddiası! Virüsü Bill Gates mi istedi?
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