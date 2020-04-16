Bilim insanlarından coronavirüs açıklaması! Coronavirüs salgın ne zaman son bulacak?

Çin'de ortaya çıkan ölümcül corona virüsü salgını tüm dünyada ölümlere sebep olmaya devam ediyor. Tüm dünya ölümcül corona virüsü salgını için aşı ve ilaç geliştirilmesini beklerken; ABD'nin Harvard Üniversitesi'nden corona virüsü salgını için insanlığa kötü bir haber geldi! ABD'nin Harvard Üniversitesi'nden uzmanlar ölümcül corona virüsü salgını tedbirlerinin 2022 yılına kadar devam etmesi gerektiğini ve salgının bitmesinin yıllar alacağını, sosyal mesafe kuralı uygulamasının uzun yıllar boyunca devam ettirilmesi gerektiğini açıkladı. ABD'nin Harvard Üniversitesi'nden uzmanlar ayrıca sosyal mesafe kuralına uymanın toplumsal bağışıklığın üzerinde de olumsuz etkileri olacağını belirtti.

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BEYAZ SARAY İLE ÇELİŞEN İFADELER

Harvard Üniversitesine bağlı T.H. Chan Halk Sağlığı Bölümü ekibi, Kovid-19 salgını ve ABD'deki etkilerine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Salgının olası senaryolarını tespit etmek için Kovid-19 ile diğer koronavirüs çeşitlerinin kıyaslandığı raporda, Beyaz Saray tarafından yapılan "salgının bu yaz durabileceği" yönündeki açıklamalarla çelişen ifadelerin olması dikkati çekti.

AŞI BULUNMADIKÇA TEDBİR SÜRESİ 2022'YE KADAR SÜREBİLİR

Buna göre halkın evde kalma süresi ve okulların kapatılması da dahil olmak üzere alınan tedbirlerin uzayabileceği belirtilirken, "Yoğun bakım kapasitesi önemli ölçüde artırılmadıkça veya tedavi için aşı bulunmadıkça tedbir süreleri 2022'ye kadar devam edebilir." ifadesine yer verildi.

KONTROL ALTINA ALINSA BİLE...

Bununla birlikte virüsün kontrol altına alınması halinde bile 2024'e kadar bulaşma ihtimalinin devam edeceği belirtilirken, teşhis ve gözetimin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

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