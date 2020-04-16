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: gündeminde nükleer silah suçlaması! 'den çok çarpıcı iddialar...

haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, 'nın nükleer silahlarla ilgili testler yapmış olabileceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, durumun endişe verici olduğunu belirtti, "Rusya, bir patlayıcı tanktan nükleer enerjinin salınacağı şekilde testler yapıyor olabilir. Rusya, 1974'te SSCB ile ABD arasında imzalanan Yeraltında Nükleer Silah Testlerinin Sınırlandırılması Anlaşması'ndaki bildirim yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiyor olabilir ve bu durum endişe yaratıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 16.4.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 14:12 ABONE OL
Son dakika: Coronavirüs gündeminde nükleer silah suçlaması! ABD'den çok çarpıcı iddialar...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili testler yapmış olabileceğini ve durumun endişe yarattığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye sunduğu yıllık raporda Rusya'da nükleer silahlarla ilgili testler yapıldığına ve nükleer enerji salındığına dair iddialara yer verdi.

Rusya'nın 2019 yılında bu tür testler yaptığına dair bilgiye sahip olmadıklarını kaydeden bakanlık, "Rusya, bir patlayıcı tanktan nükleer enerjinin salınacağı şekilde testler yapıyor olabilir. Rusya, 1974'te SSCB ile ABD arasında imzalanan Yeraltında Nükleer Silah Testlerinin Sınırlandırılması Anlaşması'ndaki bildirim yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiyor olabilir ve bu durum endişe yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Washington'un anlaşmanın protokolüne uygun olarak testleri denetleyebilmesi için Rusya'nın ABD'ye söz konusu testler hakkında bildirimde bulunması gerektiğinin altını çizen bakanlık, Moskova'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçlamadıklarını da kaydetti.

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Son dakika: Coronavirüs gündeminde nükleer silah suçlaması! ABD'den çok çarpıcı iddialar...
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