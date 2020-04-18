Son dakika haberler | ABD'li uzmanlardan corona virüsü iddiası! Vakalar üzerinde yapılan araştırmada yeni corona virüsü belirtileri saptandı!

Corona virüsü belirtileri kişilerde birçok farklı semptoma yol açarken gelen son dakika haberi ile yeni birçok bulguya rastlanıldığı ortaya çıktı. Salgının ilk günlerinde yalnızca yüksek ateş ve öksürük bulgularının olduğu düşünülürken şimdilerde vakaların üzerinde yapılan incelemeler durumun hiç de böyle olmadığını gözler önüne serdi. Tüm dünyada koronavirüs üzerinde yapılan araştırmalar ve incelemeler hız kazanırken bilim insanları dünya üzerinde ilk kez görülen bu virüsün sır perdesini aralamaya ve salgını yok etmeye çalışıyor. Bu kapsamda yapılan son araştırmada; hastalığın kişilerde nörolojik bozukluklara da sebebiyet verdiği iddia edildi. Ortaya atılan bu iddialar ile beraber gündeme gelen corona virüsü belirtileri ile ilgili araştırmalar hız kesmeden sürüyor. İşte ABD'de yapılan son dakika araştırması ile ortaya çıkan yeni corona virüsü belirtileri detayları…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ ARASINDA YENİ DETAYLAR! ABD'Lİ UZMANLAR AÇIKLADI!

İnsan vücudunda ateş, kuru öksürük, baş ağrısı, ishal gibi semptomlara yol açarken salgının izini sürmeye yönelik olarak yapılan son araştırmalarda 214 corona virüsü vakası üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmelere göre KOVİD-19 pozitif kişilerin nörolojik problemleri olduğu saptandı.

İşte yapılan araştırmanın detayları…