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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberler | ABD'li uzmanlardan corona virüsü iddiası! Vakalar üzerinde yapılan araştırmada yeni corona virüsü belirtileri saptandı!

haberler | 'li uzmanlardan iddiası! Vakalar üzerinde yapılan araştırmada yeni saptandı!

KOVİD-19 salgınının etkisi tüm dünyayı sarmaya devam ederken gelen haberi ile yeni tip üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda farklı bulgulara rastlanıldığı iddia edildi. Şimdiye kadar 2 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu salgında her gün yeni detaylar keşfedilirken uzmanlar böylesine bir virüse dünya üzerinde şuana kadar rastlanılmadığını kendilerinin her geçen gün yeni bir bulguya rastladığını söylüyor. İnsan vücudunda; en çok fark edilen ve bilinen semptomları yüksek ateş, öksürük olarak bilinse de aslında bu enfeksiyon kişilerde birçok farklı semptoma yol açıyor. Uzmanlar insanların virüsle ilgili bilgi sahibi olması ve kendi kontrolünü sağlamasının büyük önem taşıdığını belirtirken haberimizden yapılan araştırmanın sonucuna ve belirtileri nelerdir sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte corona virüsü belirtileri ile ilgili yapılan araştırmadan gelen son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 18.4.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 11:27 ABONE OL
Son dakika haberler | ABD'li uzmanlardan corona virüsü iddiası! Vakalar üzerinde yapılan araştırmada yeni corona virüsü belirtileri saptandı!

kişilerde birçok farklı semptoma yol açarken gelen haberi ile yeni birçok bulguya rastlanıldığı ortaya çıktı. Salgının ilk günlerinde yalnızca yüksek ateş ve öksürük bulgularının olduğu düşünülürken şimdilerde vakaların üzerinde yapılan incelemeler durumun hiç de böyle olmadığını gözler önüne serdi. Tüm dünyada üzerinde yapılan araştırmalar ve incelemeler hız kazanırken bilim insanları dünya üzerinde ilk kez görülen bu virüsün sır perdesini aralamaya ve salgını yok etmeye çalışıyor. Bu kapsamda yapılan son araştırmada; hastalığın kişilerde nörolojik bozukluklara da sebebiyet verdiği iddia edildi. Ortaya atılan bu iddialar ile beraber gündeme gelen belirtileri ile ilgili araştırmalar hız kesmeden sürüyor. İşte 'de yapılan son dakika araştırması ile ortaya çıkan yeni corona virüsü belirtileri detayları…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ ARASINDA YENİ DETAYLAR! ABD'Lİ UZMANLAR AÇIKLADI!

İnsan vücudunda ateş, kuru öksürük, baş ağrısı, ishal gibi semptomlara yol açarken salgının izini sürmeye yönelik olarak yapılan son araştırmalarda 214 corona virüsü vakası üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmelere göre KOVİD-19 pozitif kişilerin nörolojik problemleri olduğu saptandı.

İşte yapılan araştırmanın detayları…

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Son dakika haberler | ABD'li uzmanlardan corona virüsü iddiası! Vakalar üzerinde yapılan araştırmada yeni corona virüsü belirtileri saptandı!
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