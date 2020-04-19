ABD kaynıyor

ABD'de Kovid-19 ile mücadele üzerinden kavga büyüyor. Gündelik hayatın normale dönmesi gerektiği konusunda birçok eyaletin valisi ile kriz yaşayan ABD Başkanı Donald Trump, bazı eyaletlerdeki sokak gösterilerine destek verdi. Trump, "Bazı eyaletlerin aldığı önlemler aşırı sıkı. Evde kalınması talimatlarından bahsetmiyorum ama bazıları çok aşırıya kaçan önlemler alıyor" değerlendirmesinde bulundu. Demokratların yönetimindeki Minnesota, Michigan ve Virginia eyaletinde aşırı sağcılar, uygulanan salgın yasaklarının kaldırılması için sokağa çıkmıştı. Trump da attığı tweet ile "Minnesota'yı özgürleştirin" diyerek göstericilere sahip çıktı. New York Valisi Andrew Cuomo'ya da "Sesini kes" mesajını veren Trump, okulların da yakında açılacağını söyledi.

YİNE VUHAN'I İŞARET ETTİ

Öte yandan Trump, Kovid-19 salgınında en çok ölümün olduğu ülkenin ABD değil Çin olduğunu belirterek, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddiaları da "mantıklı" bulduğunu söyledi. Trump, koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddialarına ilişkin de "Bu konuyu araştırıyoruz ama şu anda bu ihtimal mantıklı geliyor. Virüsün bir tür yarasadan bulaştığını söylüyorlar ama bu yarasa Vuhan'daki canlı hayvan pazarında satılmıyordu. 40 mil ötedeydi. Çok tuhaf şeyler oluyor. Araştırıp göreceğiz" ifadesini kullandı. 710 binden fazla Kovid-19 vakası ile 37 bini aşkın ölümün yaşandığı ABD'de, Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, ülkedeki vaka sayısının sanılanın 85 katı olabileceği sonucuna vardı. California'daki Santa Clara bölgesinden 3 bin 300 kişiden alınan örneklerin incelendiği, virüsün resmi rakamlarda ifade edilenden 50 ila 85 kat daha yaygın olduğu ifade edildi.

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