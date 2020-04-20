Son dakika: ABD medyasından çarpıcı sözler: Türk SİHA'ları gökyüzünün hakimi...

Gökyüzünün hakimi Türk SİHA'ları... ABD'nin önemli yayın kuruluşlarından Bloomberg, Libya'daki operasyonlar için yaptığı analizde Türk SİHA'larından bu ifadelerle övgü ile bahsetti. Bahar Kalkanı Harekatı'nda destan yazan ve kapalı hava sahasına rağmen Esad rejimine nefes aldırmayan SİHA'lar dünyanın gündemine oturmuştu. Bay-Kar tarafından yerli ve milli olarak üretilen SİHA'lar şimdi de Hafter milislerine karşı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor.

HAFTER MİLİSLERİ ÇARESİZ KALDI

Türk SİHA'larının desteği ile harekete geçen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti askerleri, 5 gün gibi kısa bir sürede 7 şehri ele geçirdi. Hafter milisleri kaçarken, şehirler kolayca ele geçirildi. Hafter milislerinin elindeki birçok mühimmat da SİHA'lar sayesinde Libya hükümetinin envanterine katıldı.

ABD MEDYASI: GÖKYÜZÜNÜN HAKİMİ TÜRK SİHA'LARI

ABD'nin önemli medya kuruluşlarından Bloomberg, Libya'daki son durumu ele aldı. Bloomberg analiz haberinde Türk SİHA'larının kritik önemine dikkat çekti. Analizde, yerli ve milli Türk SİHA'ları için, "BAE'nin kumandasındaki Çin yapımı Wing Loong SİHA'lar artık Trablus ve Misrata üzerinde rahatça operasyon yapamıyor. Türk Bayraktar SİHA'lar ise her geçen gün gökyüzünün hakimi oluyor" ifadeleri kullanıldı.

Dünya basını SİHA'larımızın başarısını konuşuyor | Video

BAHAR KALKANI'NDA ESAD'IN KABUSU OLMUŞTU

Suriye'de Rusya'nın hava sahasını kapatmış olması nedeniyle Türkiye'nin nasıl operasyon düzenleyeceği merak konusuydu. Hava desteği olmadan yapılan operasyonlarda istenilen başarının elde edilmesi zor olurken, Türk SİHA'ları devreye sokulmuştu. Bay-Kar'ın ürettiği yerli SİHA'lar, Esad rejiminin hedeflerini bir bir yok ederken, dünya şaşkınlığını gizleyememişti. Türk SİHA'ları etkinliği Bahar Kalkanı Harekatı sonrası tüm dünya tarafından onaylanırken, rakiplerine üstünlüğü de kabullenilmişti.

Dünya basını SİHA'larımızın başarısını konuşuyor | Video