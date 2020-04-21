ABD’de artık sağlıkçılar da sokakta

42 binden fazla ölümün yaşandığı ABD'de Başkan Donald Trump ile Demokrat Partili eyalet valileri arasında Kovid-19 kısıtlamaları tartışması sürüyor. Trump, kısıtlamaların artık kaldırılmasını ve hayatın kademeli olarak normale dönmesi gerektiğini savunuyor. Birçok eyaletin valisi ise kısıtlamaları kaldırmak için daha erken olduğunu ve bu kararı verme yetkisinin kendilerinde olduğunu savunuyor. Çoğu aşırı sağcılardan oluşan gruplar ise salgın kısıtlamalarının kaldırılması için başlattıkları gösterilerine devam ediyor. Şimdiye kadar ki en büyük kısıtlama gösterisi Pazar günü Colorado eyaletindeki Denver kentinde düzenlendi. Ancak bu kez göstericilerin karşısına sağlık çalışanlarının da çıktığı görüldü. Sağlık çalışanların yasakların kaldırılması için daha çok erken olduğunu belirterek, göstericilerin protestolarına engel olmaya çalıştı. Kısıtlama karşıtı gösteriler Tennessee, Oregon, Illinois, California, Montana'da sürdü. Las Vegas'ta ise ünlü kumarhanelerin mayıs ayı sonunda yeniden açılması gündemde.