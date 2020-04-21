UZMANLAR SON DAKİKA AÇIKLADI: Yeni corona virüsü belirtileri ortaya çıktı! Corona virüsü belirtilerinde bu semptomlar varsa dikkat!

Herkesin birinci gündem maddesi olan corona virüsü salgını gün geçtikçe ciddi bir boyut kazanmaya devam ederken konu ile ilgili son dakika haberleri de peş peşe geliyor. En merak edilenlerden bir tanesi corona belirtileri olurken bunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Bilindiği üzere; nefes darlığı, öksürük ve yüksek ateşten sonra koku ve tat alma duyusunda eksikliklerin görüldüğü ortaya çıkmıştı. Şimdi ise corona belirtilerine bir yenisi daha eklendi ve nörolojik semptomlara yol açtığı ortaya çıktı. Uzmanlar nörolojik semptomları üç kategoriye ayırarak corona belirtilerini tanımlıyor. Buna göre; corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte uzmanlardan son dakika corona virüsü belirtileri açıklaması ile yeni bulgular!

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİNDE YENİ BULGULAR ORTAYA ÇIKTI!

Corona virüsü salgınına dair yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle corona belirtilerine her geçen gün bir yenisinin eklenmesi ile durum ciddiyetini koruyor. JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan yeni araştırmaya göre; Covid-19 salgınına yakalanan Çinlilerin bir kısmında; nöbet geçirme, koordinasyon bozukluğu, tökezleme gibi sorunlar ortaya çıkarken nörolojik semptomların ortaya çıkması durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

İşte son dakika corona virüsü belirtileri ile yeni bulgular!