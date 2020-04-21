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UZMANLAR SON DAKİKA AÇIKLADI: Yeni ortaya çıktı! Corona virüsü belirtilerinde bu semptomlar varsa dikkat!

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve etkisi altına alan corona virüsü salgınına yönelik son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken her geçen gün corona belirtilerine de bir yenisi ekleniyor. Vaka ve ölü sayılarının artması ile birlikte dikkat çeken bu konu için özellikle uzman yorumları merak ediliyor. JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan yeni araştırmaya göre; corona virüse yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon bozukluğu, tökezleme ve nöbet geçirme gibi belirtilerin ortaya çıktığı gözlemlendi. Bilindiği üzere; nefes darlığı, kuru öksürük ve yüksek ateş gibi belirtilerin ardından koku ve tat alma duyusunda eksiklik gibi semptomlar ortaya çıkmıştı. Yeni corona belirtilerinin ortaya çıkması ile birlikte bu durum ciddiyetini koruyor. Öte yandan; 'de yer alan habere göre; bu semptomları belirlemek, doktorların yüksek riskli hastaları tanımlamasına da yardımcı oluyor. Buna göre; nelerdir? İşte uzmanlardan belirtileri açıklaması ile yeni bulgular!

Giriş Tarihi: 21.4.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 08:14 ABONE OL
UZMANLAR SON DAKİKA AÇIKLADI: Yeni corona virüsü belirtileri ortaya çıktı! Corona virüsü belirtilerinde bu semptomlar varsa dikkat!

Herkesin birinci gündem maddesi olan corona virüsü salgını gün geçtikçe ciddi bir boyut kazanmaya devam ederken konu ile ilgili son dakika haberleri de peş peşe geliyor. En merak edilenlerden bir tanesi olurken bunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Bilindiği üzere; nefes darlığı, öksürük ve yüksek ateşten sonra koku ve tat alma duyusunda eksikliklerin görüldüğü ortaya çıkmıştı. Şimdi ise corona belirtilerine bir yenisi daha eklendi ve nörolojik semptomlara yol açtığı ortaya çıktı. Uzmanlar nörolojik semptomları üç kategoriye ayırarak corona belirtilerini tanımlıyor. Buna göre; nelerdir? İşte uzmanlardan belirtileri açıklaması ile yeni bulgular!

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİNDE YENİ BULGULAR ORTAYA ÇIKTI!

Corona virüsü salgınına dair yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle corona belirtilerine her geçen gün bir yenisinin eklenmesi ile durum ciddiyetini koruyor. JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan yeni araştırmaya göre; Covid-19 salgınına yakalanan Çinlilerin bir kısmında; nöbet geçirme, koordinasyon bozukluğu, tökezleme gibi sorunlar ortaya çıkarken nörolojik semptomların ortaya çıkması durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

İşte son dakika corona virüsü belirtileri ile yeni bulgular!

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UZMANLAR SON DAKİKA AÇIKLADI: Yeni corona virüsü belirtileri ortaya çıktı! Corona virüsü belirtilerinde bu semptomlar varsa dikkat!
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