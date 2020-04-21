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: Bu fotoğraf 'den! Coronavirüse karşı Hz.Muhammed'in hadisi ile uyarı...

haberi... 'nin kentinde reklam panosundan coronavirüse karşı uyarıda bulunuldu. Panoda Hz.Muhammed'in, "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadis-i şerifine yer verildi.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 14:31 ABONE OL
Son dakika: Bu fotoğraf ABD'den! Coronavirüse karşı Hz.Muhammed'in hadisi ile uyarı...

ABD'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar hakkındaki hadisleri reklam panolarında yayınlandı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar ile ilgili olan hadisini yayınlandı.

ABD'nin Chicago kentinde bir reklam panosunda Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar ile ilgili hadisine atıfta bulunarak, panoda Hz. Muhammed'in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadisini korona virüs salgınına karşı kullanıldı. Reklam panosunda "Ellerinizi sık sık yıkayın. Salgın hastalık olan yerlere gitmeyin. Bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa ayrılmayın" ifadelerine yer verildi.

ABD'de toplam korona virüs vaka sayısı 784 bin 201'e, hayatını kaybedenler ise 41 bin 837'ye ulaştı.

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Son dakika: Bu fotoğraf ABD'den! Coronavirüse karşı Hz.Muhammed'in hadisi ile uyarı...
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