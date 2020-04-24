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Son dakika: Bayraktar TB2'ler 'ye teslim edildi!

Son dakika haberine göre; Bay-Kar tarafından yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar TB2 İHA'lar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Faaliyete başlayan Bayraktar TB2 ile ilgili 'nin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Bayraktar Taktik İHA TB2'ler faaliyetlerine başladı. Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır." denildi.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 14:01 ABONE OL
Son dakika: Bayraktar TB2'ler EGM'ye teslim edildi!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen Bayraktar taktik insansız hava aracı (İHA) TB2'ler faaliyetlerine başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

TWİTTER'DAN PAYLAŞILDI

EGM'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Adana Havacılık Şube Müdürlüğü Bayraktar Taktik İHA TB2'ler faaliyetlerine başladı. Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Bayraktar TB2'ler EGM'ye teslim edildi!
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