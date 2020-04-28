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Savunma Bakanı Bennett: "Yeni stratejimiz İran'ı 'den çıkarmak"

Savunma Bakanı Naftali Bennett, ülkesinin İran destekli grupları 'den çıkarmak için çalıştığını söyledi. Savunma Bakanı Bennett yaptığı yazılı açıklamayla, dün Suriye'nin başkenti yakınlarına düzenlenen ve İran destekli gruplara mensup 4 kişi ile 3 sivilin öldüğü ifade edilen hava saldırısının İsrail tarafından düzenlendiğini dolaylı bir şekilde doğruladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.4.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 18:55 ABONE OL
İsrail Savunma Bakanı Bennett: Yeni stratejimiz İran'ı Suriye'den çıkarmak

Açıklamasında, İran'ın Suriye'deki varlığına değinen Bennett, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bennett, Suriye'de İran destekli gruplara yönelik saldırıların arkasında da ülkesinin olduğunu ima eden değerlendirmesinde, "Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

SURİYE'Yİ DEFALARCA VURDU

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

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İsrail Savunma Bakanı Bennett: "Yeni stratejimiz İran'ı Suriye'den çıkarmak"
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