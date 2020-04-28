Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Japonya Başbakanı Abe, Remdesivir ilacının kullanımını onaylayacak

Başbakanı Abe, ilacının kullanımını onaylayacak

Başbakanı , adlı ilacın korona virüsü tedavisinde kullanılmak üzere yakında onaylanacağını açıkladı. Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi nedeniyle ülke genelinde OHAL ilan edilen Japonya'da, Başbakan Shinzo Abe hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçla ilgili açıklamada bulundu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 12:32 ABONE OL
Japonya Başbakanı Abe, Remdesivir ilacının kullanımını onaylayacak

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Remdesivir adlı ilacın korona virüsü tedavisinde kullanılmak üzere yakında onaylanacağını açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi nedeniyle ülke genelinde OHAL ilan edilen Japonya'da, Başbakan Shinzo Abe hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçla ilgili açıklamada bulundu. Remdesivir adlı ilacın korona virüsü tedavisinde kullanımının yakında mümkün olacağını belirten Abe, yasal iznin önümüzdeki süreçte onaylanacağının sinyalini verdi. Japonya hükümetinden farklı kaynaklar da, ilacın kullanımı için gereken yasal iznin önümüzdeki ay verileceğini doğruladı.

KLİNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ABD'li ilaç şirketi Gilead tarafından Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir'in Covid-19 semptomları gösteren hastalar üzerindeki etkisini araştıran klinik çalışmaların bu ay sonunda tamamlanması bekleniyor. Gilead firmasının Japonya biriminden yapılan açıklamada, klinik çalışmaları sürdüren ekibin ilacın etkinliği ve güvenliğini kanıtlamaya odaklandığı belirtiliyor.
Klinik çalışmaların sonucunun açıklanmasının ardından Japonya'da hükümetin ilaca yasal izin için gerekli adımları atması bekleniyor.

İLK İLAÇ DEĞİL

Japonya daha önce korona virüsü tedavisinde kullanılabileceğini açıkladığı grip ilacı Avigan'ın klinik testlerine başlamış, Çin'de etkinliği halihazırda kanıtlanan ilacın üretimi artırılmıştı. Dün de Shionogi & Co adlı şirket korona virüsü için aşı geliştirme çalışmalarına bu yıl başlanacağını duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya Başbakanı Abe, Remdesivir ilacının kullanımını onaylayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA