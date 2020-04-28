Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: British Airways'te 12 bin kişinin işten çıkarılması planlanıyor

Son dakika: 'te 12 bin kişinin işten çıkarılması planlanıyor

İngiliz havayolları bünyesinde çalışan 12 bin kişinin işten çıkarılmasını planlanıyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.4.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 21:17 ABONE OL
Son dakika: British Airways'te 12 bin kişinin işten çıkarılması planlanıyor

British Airways'in sahibi olan İspanyol şirketler grubu IAG'den yapılan açıklamada, grup şirketleri içerisinde uygulanacak yeniden yapılandırma kapsamında, British Airways'ten toplam 12 bin kişinin çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, IAG'nin geçen yılın ilk çeyreğinde 123 milyon avro faaliyet karı kaydettiği, bu yılın çeyreğinde ise 535 milyon avro zarar ettiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında etkilenen yolcu talebinin, tekrar 2019'daki seviyelere ulaşılabilmesinin birkaç yıl sürebileceği belirtildi.

son dakika haberi:ABD'de korkutan bilanço! Son 24 saatte 1379 kişi hayatını kaybetti

Yaklaşık 45 bin kişiyi istihdam eden British Airways, daha önce İngiliz hükümetinin maaş destek programından yararlanarak 22 bin 626 çalışanını izine çıkarmıştı.

IAG bünyesinde British Airways, Iberia, Aer Lingus, Aer Lingus Regional, Iberia Regional, Iberia Express, BA CityFlyer gibi hava yolu şirketleri bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: British Airways'te 12 bin kişinin işten çıkarılması planlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA