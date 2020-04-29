ABD’ye de tıbbı yardım gönderdik

Suriye'de terörle mücadele konusunda gerekli desteği vermeyen ve koronavirüsle mücadelede sağlık sistemi çökünce çaresiz kalan ABD'ye Türkiye yardım elini uzattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçakları ile ABD'ye tıbbı yardım gönderen Türkiye gerçek müttefik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, ABD'ye ihtiyaçlarını karşılamak için tıbbı malzeme temin etti. TSK'ya ait kargo uçakları ile ABD'ye 500 bin adet N95 maske, binlerce tulum ve dezenfektan ve koruyucu malzeme gönderen Türkiye siyasi mülahaza gözetmeksizin insani yardım görevini yerine getirdi. ABD'ye gönderilen tıbbı malzemelerin bugün ulaşması bekleniyor. Ankara'nın insani yardımını Washington yönetimi mennuniyetle karşıladı. ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımı için teşekkür etti. Hutchison Twitter paylaşımında, salgın dönemindeki bu NATO dayanışmasının transatlantik bağların gücünü ortaya koyduğunu belirtti. ABD medyasındaki haberlerde de Türkiye'nin gönderdiği uçağa geniş yer verildi. İnternet sitelerindeki haberlerde yardım detayları paylaşılırken, CNN International sitesindeki haberde de "NATO üyesi Türkiye'den ABD'ye tıbbi malzeme" denildi.