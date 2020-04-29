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Almanya'dan 'deki terör saldırısına kınama

Almanya, terör örgütü YPG/PKK'nın dün Suriye'nin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırıyı kınadı.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 20:51 ABONE OL
Almanya'dan Afrin'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ''Afrin'deki terör saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Afrin'deki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada özellikle ramazan ayı ve koronavirüs salgını olduğu bir dönemde Birleşmiş Milletler Ortadoğu özel temsilcilerinin Suriye'de ateşkes taleplerinin de desteklendiği belirtildi.

Almanya'nın Suriye'de rejim baskısının, terörün son bulması ve barışçıl bir çözüm için çaba göstermeye devam edeceği vurgulandı.

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Almanya'dan Afrin'deki terör saldırısına kınama
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