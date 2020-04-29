Dünya önlemleri gevşetmeye hazırlanıyor

Yenitip koronavirüs salgınında dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 121 bin 49'a yükseldi, 216 bin 508 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 947 bin 209 kişi de iyileşti. Çin'de 13 gündür kimsenin ölmemesi ve aktif vaka sayısının 100'ün altına inmesi salgının diğer ülkelerdeki seyrinin geleceği bakımından umutlandırdı. Avrupa'da gevşetmeye giden ülkelerin sayısı artıyorNew York merkezli uluslararası yardım örgütü, Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), özellikle savaş ve kriz bölgelerinde hızlı önlemler alınmazsa dünya genelinde 1 milyar kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenebileceği, 3,2 milyon kişinin ise ölebileceği uyarısında bulundu.Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında henüz 82 Kovid-19 vakası varken acil durum ilan ettiklerini ancak bunu bütün ülkelerin ciddiye almadığını savundu. Ghebreyesus "Uyarılarımızı dinleyen ülkeler şu an daha iyi durumda" dedi.İngiltere'de son bir ayın en düşük ölüm sayısı yaşandı: 360Almanya'da virüslü bir hasta yeniden bir kişiye virüs bulaştırarak yayılma hızını 1.0'a yükseltti. Bu oran geçtiğimiz hafta 0.7'ye kadar inmişti. Önlemler geçen hafta hafifletilmişti. Başkenti Berlin'de bir huzurevi, 18 kişide yeni Kovid- 19 görülmesi üzerine boşaltıldı. Bonn kentindeki bir yurtta kalan mültecilere Kovid 19 testi yapıldı ve 40 kişinin testi pozitif çıktı, yurt karantinaya alındı.İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bini geçti. Ülkede 6 Mayıs'tan itibaren bazı kısıtlamaların gevşetilmesi planlanıyor.Kısıtlamaların kademeli olarak gevşetildiği Avusturya'da, 30 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.Sırbistan'da 15 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin ardından dün ilk kez meclis toplantısı yapıldı.DÜNYADA bilim insanları yeni tip koronavirüs'e karşı aşı bulmaya çalışırken, Oxford Üniversitesi yarışı önde götürüyor gibi duruyor. ABD'de maymunlar üzerinde yapılan aşı denemesinde umut verici sonuçlar alındı. Çin'de ise üçüncü aşı adayının klinik denemelerine başlandı.SIYASET, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi'nin (SETA DC) düzenlediği "Koronavirüs Çağında ABD'nin Orta Doğu'daki Rolü" isimli panelde konuşan uzmanlar, ABD'nin yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Ortadoğu'daki varlığında köklü değişiklikler yapacağını savundu. Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Mike Doran, ABD'nin Türkiye ile işbirliğinin önemini daha iyi anlayacağını söyledi.