Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hafter güçlerine destek için gönderilen mühimmat konvoyu imha edildi

güçlerine destek için gönderilen mühimmat konvoyu imha edildi

'da 'e bağlı güçlere destek için gönderilen mühimmat konvoyu, 'ne ait SİHA'lar tarafından imha edildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 11:46 ABONE OL
Hafter güçlerine destek için gönderilen mühimmat konvoyu imha edildi

Libya'da Hafter'e bağlı güçlere destek için gönderilen mühimmat konvoyu, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait SİHA'lar tarafından imha edildi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait SİHA'lar, Tarhuna ve başkent Trablus'un güneyinde bulunan Hafter'e bağlı güçlere destek için gönderilen mühimmat konvoyunu imha etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Tarhuna ve başkent Trablus'un güneyinde bulunan Hafter'e bağlı milislere destek için gönderilen mühimmat konvoyu El-Karyat ve Neseme bölgeleri arasındaki yol üzerinde hedef aldığını belirtti. Konvoyun hedef alındığı anlar ise saniye saniye görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hafter güçlerine destek için gönderilen mühimmat konvoyu imha edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA