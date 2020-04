Huzurevini Nazi kampına çevirdiler

Dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hayatın her alanını etkisi altına almaya devam ederken salgınla ilgili her geçen gün yeni bir çarpıcı gelişme yaşanıyor. Batı ülkelerindeki bakımevlerinde yaşanan Kovid-19 facialarına bir yenisi eklendi. ABD'nin Massachusetts eyaletinde savaş gazilerinin yaşadığı huzurevinde, 68 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü belirlendi. Ülkedeki huzurevlerinde yaşanan en korkunç durum olarak adlandırılan olayın nedenini araştırmak için çalışma başlatıldı. Soruşturmada, virüse yakalananlar ile sağlıklı olanların aynı yerde yatırılmasının hepsinin ölümüne neden olduğu belirlendi. Ayrıca halen bakımevinde kalan 82 gazi ve 81 çalışanın da testleri pozitif çıktı.Personel görevlendirmelerinin virüsün orman yangını gibi yayılmasına neden olduğunu belirten bakımevi hemşiresi Joan Miller, "Kimin pozitif, kimin negatif olduğunu bilmiyorduk. Hepsini ortak bir alanda topladılar. Bu da durumu daha kötü bir hale getirdi" dedi. Miller, ayrıca mart sonunda bakımevinde 230 kişinin olduğunu ancak şu an bu sayının 100'e düştüğünü kaydetti. Yetkililer, ülkedeki bakımevlerinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısının tahmini olarak 13 bin 700'ü geçtiğini belirtiyor. Federal hükümet, 15 binden fazla bakımevinde salgın sonrası yaşanan ölüm olaylarının tespit edilmesi için çalışma başlattı. DIŞ HABERLER