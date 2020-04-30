TSK’dan İdlib’de ateşkes için yoğun çaba

TSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında 5 Mart'ta Moskova'da gerçekleşen zirvenin ardından İdlib'de alınan ateşkes kararını uygulamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ateşkes ihlallerine rağmen devam eden süreçte M4 Karayolu ve çevresinde Türk-Rus ortak devriyelerinin altıncısı önceki gün gerçekleştirildi. Ateşkes sürecini baltalamak ve devriyelerin yapılmasının önüne geçmek isteyen bazı provakif gruplar ise Halep'i Şam'a bağlayan M4 yolu üzerinde zaman zaman şiddet eylemlerine başvuruyor. Yaşanan gerilim sonrası İdlib-Bab el Hava karayolunu trafiğe kapatarak gösteriler yapan eylemcilere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) teyakkuza geçti. TSK güçleri havadan ve karadan kontrollerini sıklaştırdı.25 Nisan günü yaşanan ve bazı can kayıpları ile yaralanmaların yaşandığı protestolarla ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib halkı için bir bildiri hazırladı.