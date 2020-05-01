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Son dakika: 'ta okullar Kovid-19 salgını nedeniyle bu dönem açılmayacak

Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eyalette okulların bu dönem sonuna kadar kapalı kalacağını açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.5.2020 20:55 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 21:02 ABONE OL
Son dakika: New York'ta okullar Kovid-19 salgını nedeniyle bu dönem açılmayacak

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ''Okulları, çocuklarımızı, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi güvende tutacak şekilde bu dönem açmamız mümkün değil.'' dedi.

Vali Cuomo, yaz okulları konusunda ise bu ay sonunda bir karar verileceğini belirtti.

Okulların kapanması New York'ta 4 milyondan fazla öğrenciyi etkileyecek.

İLK KEZ ÖLÜ SAYISI 300'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

New York'ta virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise ilk kez 300'ün altına düştüğünü ve son 24 saatte 289 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Cuomo, vaka sayısı düşmeye başlasa da rakamların hala yüksek olduğunu söyledi.

AİLE İÇİ ŞİDDET ARTTI

Cuomo, eyalette aile içi şiddetin artışına da dikkati çekerek, karantina nedeniyle martta aile içi şiddetin yüzde 15, nisanda ise yüzde 30 arttığını kaydetti.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta 18 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı da 300 bini geçti.

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Son dakika: New York'ta okullar Kovid-19 salgını nedeniyle bu dönem açılmayacak
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