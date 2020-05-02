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Angela 'den son dakika aşısı açıklaması! Eksik olan parayı duyurdu!

aşısı için tüm dünya seferber olurken, Alman Şansölye Angela 'den bir son dakika açıklaması geldi. Merkel bugün yaptığı açıklamada, "Başarılı bir aşı için 8 milyar Euro eksik var" ifadelerini kullandı. Coronavirüs salgınının son bulması için uzmanlar mutlaka bir aşı bulunması gerektiğini ifade ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 2.5.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 13:58 ABONE OL
Angela Merkel'den son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! Eksik olan parayı duyurdu!

Almanya Başbakanı Merkel, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarının uluslararası düzeyde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Merkel başarılı bir aşı çalışması için de sekiz milyar Euro'ya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınının önlenmesi için yürütülen aşı ve ilaç geliştirme faaliyetlerinin, uluslararası iş birliği içinde yürütülmesi çağrısında bulundu. "Şu an bir aşının geliştirilebilmesi için sekiz milyar Euro eksik" diyen Merkel, 4 Mayıs'ta Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun daveti ile yapılacak toplantıya atıfta bulunarak, Almanya'nın söz konusu araştırmalara, "ciddi bir mali destek sağlayacağını" dile getirdi. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin yarattığı olumsuzluklara da değinen Merkel, "Bunların, ekonomimize, sosyal ve toplumsal hayata büyük zarar verdiğinin farkındayız. Bu yüzden süratle ve yüksek konsantrasyonla virüsü durdurmak için çabalamalıyız" dedi.

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Angela Merkel'den son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! Eksik olan parayı duyurdu!
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