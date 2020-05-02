Cammu Keşmir'de çatışma: 2 ölü

Hint basınındaki haberlere göre, Pulwama bölgesinde güvenlik kuvvetleri ile direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 direnişçi hayatını kaybetti.

Bugün, Pakistan ordusunun, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından açılan ateşe karşılık vermesi sonucu Hint askerlerinden 2'si ölmüş, 1'i yaralanmıştı.

Dünyanın birçok bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayat durma noktasına gelirken, Cammu Keşmir'de çatışmalar devam ediyor.

ÖZEL STATÜNÜN KALDIRILMASI

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.