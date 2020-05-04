Batı Trakya Türklerine ‘ezan’ baskısı

Yunanistan'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Batı Trakya bölgesinde ezan ve davul sesine tahammül edemeyen Yunan polisi, bu kez de İskeçe'de bulunan eski bir Osmanlı köyü olan Küçük Davutlu Köyü Camisi'nden ezanların susturulmasını istedi. Caminin Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Akifoğlu'nun emniyet merkezine çağırılıp, tekrar ezan konusunda uyarıldığı öğrenildi.Gümülcine Türk Gençler Birliği, ezan düşmanlığı yapan polis yetkilileriyle ilgili olarak, "Manevi değerlerimizi hedef alan bu girişimleri reddediyor, inanç hürriyetimize saygı duyulmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.av