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Türklerine ‘ezan’ baskısı

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Batı Trakya Türklerine ‘ezan’ baskısı
Yunanistan'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Batı Trakya bölgesinde ezan ve davul sesine tahammül edemeyen Yunan polisi, bu kez de İskeçe'de bulunan eski bir Osmanlı köyü olan Küçük Davutlu Köyü Camisi'nden ezanların susturulmasını istedi. Caminin Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Akifoğlu'nun emniyet merkezine çağırılıp, tekrar ezan konusunda uyarıldığı öğrenildi.
Gümülcine Türk Gençler Birliği, ezan düşmanlığı yapan polis yetkilileriyle ilgili olarak, "Manevi değerlerimizi hedef alan bu girişimleri reddediyor, inanç hürriyetimize saygı duyulmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.av
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Batı Trakya Türklerine ‘ezan’ baskısı
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