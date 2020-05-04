Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Avrupa'da Euro'ya karşı ilk isyan çıktı! Eşdeğer para birimini piyasaya sürdüler...

: Avrupa'da 'ya karşı ilk isyan çıktı! Eşdeğer para birimini piyasaya sürdüler...

haberine göre; 'nin para birimi olan 'ya karşı ilk isyan 'da çıktı. sonrası ağır bedeller ödeyen İtalya'da Castellino del Biferno kasabası kendi para birmini çıkardı. Ducati ismi verilen para birimi, Euro ile eşdeğer kabul ediliyor. Avrupa Birliği'nin koronavirüs ile mücadelede İtalya'yı yalnız bıraktığı düşüncesi ülke genelinde hakim olurken, birçok siyasi isim de halkla aynı tepkiyi ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 4.5.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 10:56 ABONE OL
Son dakika: Avrupa'da Euro'ya karşı ilk isyan çıktı! Eşdeğer para birimini piyasaya sürdüler...

ile arasındaki gerilim sürüyor. ile mücadelede Avrupa'da en ağır bedeli ödeyen ülkelerin başında gelen İtalya, Avrupa Birliği'nden yeterince destek alamadığını sık sık dile getiriyor. Ülkede Avrupa Birliği bayrakları yakılırken, ülkenin güneyindeki 550 nüfuslu küçük kasaba Castellino del Biferno'dan çok ilginç bir hamle geld. 'ya ilk baş kaldırı olarak yorumlanan hamle dünyanın hayli ilgisini çekti.

KENDİ PARALARINI BASTILAR

Castellino del Biferno, koronavirüs salgını sonrasında kendi para birimini çıkararak alışverişte kullanmaya başladı. Alışverişlerde de kullanılan Ducati, Euro ile eşdeğerde. Mağazalar ellerindeki Ducatileri iki haftada bir belediyeye götürüp karşılığında Euro alıyorlar. Belediye kuruna göre 1 Ducati 1 Euro ediyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Avrupa'da Euro'ya karşı ilk isyan çıktı! Eşdeğer para birimini piyasaya sürdüler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA