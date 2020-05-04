Son dakika: Avrupa'da Euro'ya karşı ilk isyan çıktı! Eşdeğer para birimini piyasaya sürdüler...

Avrupa Birliği ile İtalya arasındaki gerilim sürüyor. Koronavirüs ile mücadelede Avrupa'da en ağır bedeli ödeyen ülkelerin başında gelen İtalya, Avrupa Birliği'nden yeterince destek alamadığını sık sık dile getiriyor. Ülkede Avrupa Birliği bayrakları yakılırken, ülkenin güneyindeki 550 nüfuslu küçük kasaba Castellino del Biferno'dan çok ilginç bir hamle geld. Euro'ya ilk baş kaldırı olarak yorumlanan hamle dünyanın hayli ilgisini çekti.

KENDİ PARALARINI BASTILAR

Castellino del Biferno, koronavirüs salgını sonrasında kendi para birimini çıkararak alışverişte kullanmaya başladı. Alışverişlerde de kullanılan Ducati, Euro ile eşdeğerde. Mağazalar ellerindeki Ducatileri iki haftada bir belediyeye götürüp karşılığında Euro alıyorlar. Belediye kuruna göre 1 Ducati 1 Euro ediyor.