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kılmak için her gün ülke değiştiriyorlar!

nedeniyle camilerin kapalı olduğu ülkeleren biri de . Ramazan ayında kılmak isteyen sınırındaki Müslümanlar her gece gizlice ülke değiştiriyor. Namazın ardından ise gizlice sınırdan geriye geçerek evlerine dönüyor.

Giriş Tarihi: 4.5.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 15:13 ABONE OL
Teravih namazı kılmak için her gün ülke değiştiriyorlar!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilerin kapalı olduğu Kenya'nın Somali sınırında yaşayanlar teravih namazı kılmak için gizlice sınırın öbür tarafına geçiyor.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, sınırdaki Mandera şehrinde yaşayan Kenyalılar, ramazanda topluca teravih kılmak için camilerin açık olduğu Somali tarafına geçmeye başladı.

Manderalı yerel yetkililer, güvenlik operasyonlarının başlatıldığını ve sınırı geçenlerin gözaltına alınarak 14 gün boyunca karantinada tutulacağını açıkladı.

Hükümet yetkilileri ise sınır geçişinin salgının büyümesine yol açabileceği endişesiyle sınırdaki Wajir ve Garissa şehirlerinde de inceleme başlattı.

Mogadişu hükümetinin yasağına rağmen Somali'deki çok sayıda caminin sosyal mesafe kurallarını uygulayarak toplu ibadetleri sürdürdüğü belirtiliyor.

Somali'de şu ana kadar 722 vaka ve 32 ölüm gerçekleşirken, Kenya'da 465 vaka ve 24 ölüm görüldü.

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Teravih namazı kılmak için her gün ülke değiştiriyorlar!
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