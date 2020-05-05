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Esed rejiminden 'in 'teki askeri noktalarına saldırdığını iddiası!

Beşşar Esed rejimi, uçaklarının topraklarına girerek, ülkenin kuzeyinde yer alan ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.5.2020 11:27 ABONE OL
Esed rejiminden İsrail'in Halep'teki askeri noktalarına saldırdığını iddiası!

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'e ait savaş uçaklarının gece saatlerinde Halep'in güneydoğusundaki Sifire ilçesinde askeri amaçlar için kullanılan "Araştırmalar Merkezi"ne saldırdığını iddia etti.

Askeri kaynağa dayandırılan haberde, "Düşman savaş uçakları, Sifire ilçesinde bulunan bazı askeri depolarımızı hedef aldı. Hava savunma sistemlerimiz füzelere karşı koydu. Saldırının yol açtığı hasar incelenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Haberde, savaş uçaklarının Suriye topraklarını kullanarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Savunma Bakanlığına ait fabrikaların yer aldığı Sifire'de, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist grupların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarınca saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in 31 Mart'ta Humus'un doğusuna, 20 Nisan'da yine aynı bölgedeki Palmira'ya (Tedmur), 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına ve son olarak 1 Mayıs'ta ülkenin güneyine saldırdığını öne sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 28 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Esed rejiminden İsrail'in Halep'teki askeri noktalarına saldırdığını iddiası!
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