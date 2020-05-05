Rusya’daki vaka sayısı korkutuyor

Salgının ilk merkezi Çin'di. Ardından İtalya ve İspanya merkez olurken, bu süreci ABD ve İngiltere takip etti. Şimdi ise virüsün yeni merkezinin Rusya olabileceği söyleniyor. Ülkede 10 bin 581 kişide daha koronavirüs görüldüğü ve toplam vaka sayısının 145 bin 268'e yükseldiği açıklandı. Önceki gün de vaka sayısı 10 binden fazlaydı. Öte yandan virüsün hızla yayılması nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan güvenin yüzde 46'lara düştüğü belirlendi.Yeni Zelanda: 6 hafta sonra ilk kez Kovid vakası kaydedilmedi.Çin: 20 gündür Kovid nedeniyle ölen yok. Ülkede son 24 saat içinde saptanan 3 yeni vaka da yurtdışından gelenler oldu.Portekiz: 6 haftalık OHAL'in ardından dün 3 aşamalı kısıtlamaları kaldırma süreci başlıyor.Avustralya: Açık alanlarda toplanma serbest oldu.İran: Dün birçok bölgede camiler yeniden açıldı.Ürdün: Ekonominin canlanması için yasaklar hafifletildi.Tayland: Parklar açıldı.Hindistan: Özel işletmeler dünden bugünden itibaren personellerinin yüzde 33'ünü çalıştırarak işbaşı yapabilecek.Güney Kore: 6 Mayıs'tan itibaren okullar yeniden açılıyor. Japonya: Müzeler, parklar ve diğer birçok yerler açıldı.