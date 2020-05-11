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Son dakika: 'da Kovid-19 nedeniyle için mezarlık kalmadı

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle için mezarlık kalmadığı belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.5.2020 21:35 Son Güncelleme: 11.5.2020 21:57 ABONE OL
Son dakika: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı

Müslümanların cenaze işlemlerine ilişkin çalışmalar yapan Tahara Derneği Başkanı ve hemşire Abdessamad Akrach, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal şartlarda Müslümanların cenazelerinin istekleri doğrultusunda yurt dışına nakledildiğini ancak şu an salgın nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.

Akrach, ülkedeki mezarlıklarda da Müslümanlar için ayrılan bölümlerde yer kalmadığını aktardı. Bu soruna ivedilikle çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Akrach, "Mezarlık kalmadığı için yüzlerce cenaze buzdolaplarında veya morglarda bekliyor." dedi.

Akrach, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerle sınırların kapatılmasıyla durumun daha da kötüleştiğine dikkati çekerek, "Ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle Türklerin dışındaki Müslümanların cenazeleri yurt dışına nakledilemiyor." ifadesini kullandı.

Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM), bu konuda daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulunmuştu.

CFCM verilerine göre ülkedeki 300 mezarlıkta Müslümanlar için ayrılan bölümde yaklaşık 100 mezar yeri bulunuyor.

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Son dakika: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı
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