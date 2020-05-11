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Son dakika haberi: ekipten dünyada bir ilk! Corona virüse çare | Gen susturma

’deki ekşpten hem akciğer kanserinde hem coronavirüs salgınında çığır açacak araştırma. Edinilen son dakika haberine göre; ABD’de bulunan Türk ekip coronavirüse karşı aşı geliştirecek. Prof. Dr. Bülent Özpolat, akciğer kanseri ve salgınının bazı mekanizmalarının birbirine çok benzediğini dile getirdi. Coronavirüs salgınının ölümcül sonculara yol açmasının sebebibin bağışıklık sisteminin bir açığı olan sitokin fırtınasına karşı ilaç geliştirileceğini belirten Özpolat, gen susturma terapisi ile corona virüse çare bulacaklarını belirtti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.5.2020 10:39 Son Güncelleme: 11.5.2020 10:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Türk ekipten dünyada bir ilk! Corona virüse çare | Gen susturma

'deki ekip dünyada ilk kez gen susturma yöntemi ile corona virüse karşı ilaç geliştirecek. Teksas Üniversitesi MD Anderson Merkezi'nde çalışan Prof. Dr. Bülent Özpolat ve ekibi, hem akciğer kanserinde hem de salgınında çığır açacak projenin detaylarını anlattı. İmmunoloji konusunda çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Özpolat, corona virüs salgınında ölümlerin temel sebebinin sitokin fırtınası olduğunu dile getirdi. Akciğer kanserinin tedavisi için hedefledikleri genler ile Kovid-19'da sitokin fırtınasına yol açan bazı genlerin örtüştüğünü anlatan Prof. Dr. Özpolat, gen susturma yöntemi ile corona virüse çare bulacaklarını belirtti.

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Son dakika haberi: Türk ekipten dünyada bir ilk! Corona virüse çare | Gen susturma
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