Son dakika haberi: Türk ekipten dünyada bir ilk! Corona virüse çare | Gen susturma

ABD'deki Türk ekip dünyada ilk kez gen susturma yöntemi ile corona virüse karşı ilaç geliştirecek. Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nde çalışan Prof. Dr. Bülent Özpolat ve ekibi, hem akciğer kanserinde hem de corona virüs salgınında çığır açacak projenin detaylarını anlattı. İmmunoloji konusunda çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Özpolat, corona virüs salgınında ölümlerin temel sebebinin sitokin fırtınası olduğunu dile getirdi. Akciğer kanserinin tedavisi için hedefledikleri genler ile Kovid-19'da sitokin fırtınasına yol açan bazı genlerin örtüştüğünü anlatan Prof. Dr. Özpolat, gen susturma yöntemi ile corona virüse çare bulacaklarını belirtti.