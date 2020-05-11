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SON DAKİKA... donanmasının yanlışlıkla hedef aldığı gemide bilanço: 19 ölü, 15 yaralı

donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurması sonucuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.Tahran yönetimi, İran donanmasının yanlışlıkla güney sularında füzeyle hedef aldığı gemide 19 askerin öldüğü, 15 askerin yaralandığını duyurdu. İşte çarpıcı son dakika gelişmesi

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.5.2020 10:47 Son Güncelleme: 11.5.2020 10:51 ABONE OL
SON DAKİKA... İran donanmasının yanlışlıkla hedef aldığı gemide bilanço: 19 ölü, 15 yaralı

Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında, İran donanmasına ait Cameran fırkateyni, donanmaya ait Konarek adlı başka bir fırkateyni yanlışlıkla vurdu. İran Deniz Kuvvetleri'nden yapılan ikinci açıklamada, dün akşam saatlerinde yapılan deniz tatbikatı sırasında Konarek adlı destek firkateyninde meydana gelen kazada 19 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

KENDİ ASKERLERİNİ VURDULAR! 19 ÖLÜ 15 YARALI

Olayda 15 askerin yaralandığı ifade edilirken yaralıların bölgedeki hastanelerde tedaviye alındığı kaydedildi. Açıklamada kazanın nasıl meydana geldiği belirtilmezken, hasar alan geminin iskeleye çekildiği duyuruldu. İran basını, söz konusu geminin, tatbikat sırasında Cemaran adlı başka bir savaş gemisi tarafından yanlışlıkla atılan füzeyle vurulduğunu aktardı.

İran medyasından flaş iddia: Yanlışlıkla vuruldu İran: "Suriye'nin geleceğiyle ilgili karar alındığı iddiası gerçeği yansıtmıyor"

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SON DAKİKA... İran donanmasının yanlışlıkla hedef aldığı gemide bilanço: 19 ölü, 15 yaralı
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