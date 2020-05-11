SON DAKİKA... İran donanmasının yanlışlıkla hedef aldığı gemide bilanço: 19 ölü, 15 yaralı

Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında, İran donanmasına ait Cameran fırkateyni, donanmaya ait Konarek adlı başka bir fırkateyni yanlışlıkla vurdu. İran Deniz Kuvvetleri'nden yapılan ikinci açıklamada, dün akşam saatlerinde yapılan deniz tatbikatı sırasında Konarek adlı destek firkateyninde meydana gelen kazada 19 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

KENDİ ASKERLERİNİ VURDULAR! 19 ÖLÜ 15 YARALI

Olayda 15 askerin yaralandığı ifade edilirken yaralıların bölgedeki hastanelerde tedaviye alındığı kaydedildi. Açıklamada kazanın nasıl meydana geldiği belirtilmezken, hasar alan geminin iskeleye çekildiği duyuruldu. İran basını, söz konusu geminin, tatbikat sırasında Cemaran adlı başka bir savaş gemisi tarafından yanlışlıkla atılan füzeyle vurulduğunu aktardı.

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