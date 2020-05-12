Tesla Ceo'su Elon Musk gözünü kararttı: Biri tutuklanacaksa o ben olmalıyım

Tesla CEO'su Elon Musk, coronavirüs önlemlerine rağmen fabrikasını açmakta ısrarlı. Musk, kendisine izin vermeyen Almeda bölgesine dava açmaya hazırlandıpını söyledikten kısa bir süre sonra, sosyal medya hesabından ne pahasına olursa olsun fabrikasını açacağını duyurdu. Musk, "Biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

YILDA 415 BİN ARAÇ ÜRETİYOR

Yılda 415 bin araç üreten Tesla fabrikasında üretim 23 Mart'ta durdurulmuştu. California eyaletinde, San Francisco kenti yakınlarındaki Alameda'da bulunan fabrikada 10 binden fazla işçi çalışıyor.

TAŞINMAKLA TEHDİT ETTİ

Daha önce de Kaliforniya eyaleti yetkililerine Tesla'nın üretime başlamasına izin verilmesi çağrısında bulunan Musk, aksi takdirde şirketin Alameda bölgesindeki tek üretim tesisini Teksas ya da Nevada'ya taşımakla tehdit etmişti.

MUSK'IN TEHDİTLERİNE KÜFÜRLÜ YANIT GELDİ

Musk, konuyla ilgili olarak, "Tesla, derhal Alameda bölgesine dava açıyor. Alameda'nın seçilmemiş ve cahil 'geçici' sağlık görevlisi, ABD başkanına, California valisine, anayasal özgürlüklerimize aykırı davranıyor. Açıkçası bu son noktaydı. Tesla'nın merkezini Teksas Nevada'ya taşımak için çalışmalara başlayacağız. Alameda'daki fabrikanın kalıp kalmayacağı ise yaşanacak gelişmelere bağlı. Biz, California'daki son araç fabrikasıyız" ifadelerine, California Eyalet Meclis Üyesi Lorena Gonzalez, "S….. git Elon Musk" şeklinde yanıt vermişti.

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