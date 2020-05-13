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'den için Kovid-19 uyarısı

, yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı yeterli tedbirleri almamakla eleştirilen 'nın "yüksek riskli" olduğu gerekçesiyle vatandaşlarına sağlık uyarısı yaptı. 509 pozitif vakanın görüldüğü ülkede, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.5.2020 17:11 Son Güncelleme: 13.5.2020 17:19 ABONE OL
ABD'den Tanzanya için Kovid-19 uyarısı

ABD'nin Darüsselam Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin en kalabalık şehri Darüsselam'ın yüksek derecede riskli olduğu belirtilerek, eldeki verilerin salgının üstel büyüme gösterdiğini işaret ettiğini vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin haftalardır Kovid-19'a ilişkin rakamları güncellemediği hatırlatılarak, bu şehirdeki hastanelerin aşırı yoğun olduğuna ve sınırlı hastane kapasitesinin hayati sonuçlar doğurabileceğine işaret edildi.

LABORATUVARIN BAŞINDAKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI

Nisan ayı sonundan bu yana ülkedeki vaka sayılarını güncellemeyen ve halkla paylaşmayan Tanzanya'da, devlet başkanının testlere ilişkin eleştirileri sonrası virüs testini yapan laboratuvarın başındaki isim görevden alınmıştı.

Devlet Başbakanı John Magufuli, laboratuvara gizlice insan isimleri adı altında hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiklerini ve bir keçi ve papayanın pozitif çıktığını söylemişti.

509 pozitif vakanın görüldüğü ülkede, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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ABD'den Tanzanya için Kovid-19 uyarısı
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